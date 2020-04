Militares bolivianos vão patrulhar Cochabamba para combater COVID-19

Militares bolivianos começaram a patrulhar nesta quinta-feira (16)a cidade central de Cochabamba sob o lema "somos todos soldados" contra a COVID-19 para induzir a população a permanecer em casa e evitar o contágio.

O lema busca aumentar "a moral" da tropa que "tem combatido o que chamamos de guerra contra a COVID-19", explicou o coronel Danny Cuadros, da Sétima Divisão do Exército.

O governo transitório da Bolívia levou militares à região de Santa Cruz, onde está a metade dos mais de 400 infectados do país. Até o momento o vírus matou 29 bolivianos.

Como parte da mobilização a Cochabamba, terceira cidade do país depois de Santa Cruz e La Paz, bandas militares vão tocar música regional nas ruas na próxima sexta-feira.

Cuadros pediu à população para sair às varandas de suas casas, em telhados ou janelas, mas que evite aglomerações nas ruas.

O slogan ajudará "nesta guerra contra esse vírus (...), a aumentar e manter o moral do nosso pessoal", declarou o comandante da guarnição militar de Cochabamba, o general Alfredo Cuéllar.

Desde o início do surto do coronavírus na Bolívia, em março, o governo confiou nas forças armadas e na polícia para a manutenção do total confinamento, que inclui o fechamento das fronteiras, espaço aéreo e por limitar a circulação nas ruas.

O confinamento obrigatório foi prorrogado até 30 de abril.