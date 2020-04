Trump recomenda plano em três etapas para relançar a economia dos EUA

O presidente Donald Trump apresentou nesta quinta-feira um plano para relançar a economia dos Estados Unidos em três etapas, após as restrições impostas pela pandemia do coronavírus que deixou mais de 31.000 mortos no país, informou a imprensa americana.

As diretrizes - contidas em um documento entregue aos governadores, que foi divulgado pelo canal de televisão CNN e pela rádio pública NPR, entre outros veículos de mídia - sugerem que o presidente terá uma abordagem cautelosa para relançar a economia, com um retorno gradual das pessoas aos lugares públicos, mas sem especificar datas.