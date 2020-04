Estádio para 100 mil espectadores começa a ser construído em Cantão, na China

O Guangzhou Evergrande, campeão chinês de futebol, fixou nesta quinta-feira a primeira pedra de seu futuro estádio em Cantão (Guangzhou), que poderá receber 100.000 espectadores, com um custo estimado de 12.000 milhões de yuans (cerca de 1,7 bilhão de dólares).

Este estádio, que será um dos maiores do mundo, poderá ser concluído antes do final de 2022, de acordo com a agência de imprensa nacional Xinhua, que anunciou o lançamento da construção.

Este estádio seria uma das atrações arquitetônicas da cidade do sul da China e terá a aparência de uma flor de lótus.

O objetivo do Guangzhou Evergrande, vencedor de oito dos últimos nove campeonatos nacionais, é aumentar seu público, em um país onde o futebol está em plena expansão: atualmente o número médio de espectadores em casa, de cada partida da equipe, comandada pelo italiano Fabio Cannavaro, gira em torno de 50.000.

O maior estádio do mundo, o Estádio Primeiro de Maio, com capacidade para 150.000 especatores, está localizado em Pyongyang, na Coreia do Norte.

Na Europa, o Camp Nou em Barcelona é o de maior capacidade, com mais de 99.000 lugares.