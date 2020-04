Os preços do petróleo fecharam praticamente estáveis nesta quinta-feira em um mercado que continua vendo a demanda por petróleo em queda.

O barril do WTI para entrega em maio permaneceu em torno de US$ 20, em US$ 19,87, e permanece na maior baixa desde fevereiro de 2002.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho terminou em US$ 27,82 em Londres, alta de apenas 0,47% na quarta-feira.