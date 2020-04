EUA: recursos de fundos previstos para PMEs foram esgotados

Pequenas e médias empresas (PMEs) esgotaram o fundo de empréstimos concedidos no âmbito do plano de recuperação econômica nos Estados Unidos, no valor total de 350 bilhões de dólares, informou nesta quinta-feira a organização que administra esse programa (SBA).

A SBA não pode aceitar novos pedidos de empréstimos das PME "com base nos fundos disponíveis", anunciou em seu site, em um momento em que uma extensão de US$ 250 bilhões deste plano está em negociação há uma semana entre o governo e o Congresso.

Esses empréstimos destinam-se a permitir que as empresas enfrentem a desaceleração abrupta causada por medidas de confinamento para combater o coronavírus e continuar a pagar seus funcionários.

Os democratas pedem cláusulas que garantam que os empréstimos sejam bem distribuídos entre todas as empresas que têm o direito de solicitá-los e desejam aprovar ao mesmo tempo 250 bilhões de dólares adicionais para hospitais, estados e municípios.

O Federal Reserve anunciou quinta-feira que pode fornecer mais dinheiro aos bancos para fortalecer sua capacidade de emprestar para PMEs.