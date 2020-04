Fitch reduz nota soberana do México prevendo 'severa recessão' por COVID-19

A agência de classificação de risco Fitch reduziu nesta quarta-feira a nota soberana do México ao prever que o impacto da pandemia do novo coronavírus provocará "uma severa recessão" este ano na segunda maior economia da América Latina.

A Fitch reduziu a nota da dívida mexicana de longo prazo de "BBB" para "BBB-", com perspectiva estável, ainda dentro do grau de investimento.

"Uma recuperação a partir do segundo semestre de 2020 será afetada pelos mesmos fatores que obstruíram o desempenho econômico recente", destaca a agência, prevendo uma contração do PIB de 4% para este ano.

A Fitch destaca entre os fatores negativos a deterioração do clima de negócios em certos setores - apesar de alguns exemplos de cooperação com agentes privados em áreas como desenvolvimento de infraestrutura - e a "erosão" percebida na marco regulatório do país.

Também destaca que apesar da decisão anunciada do presidente Andrés Manuel López Obrador de não recorrer ao endividamento para financiar a resposta fiscal à recessão provocada pela pandemia, a razão da dívida em relação ao PIB saltará cerca de 6 pontos, para quase 50%, a mais elevada desde os anos 1980.

"Consolidar as finanças públicas assim que a crise terminar e regressar à relação dívida/PIB a um curso sustentável será um desafio", avalia a Fitch, acrescentando que a política monetária confiável construída em torno de um câmbio flexível e as metas de inflação constituem uma "fortaleza" para a economia mexicana absorver os choques externos.

O próprio governo mexicano avalia que o PIB perderá quase 4% em 2020, enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um recuo de 6,6% para este ano.