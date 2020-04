Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Turkcell continua a desenvolver a sua infraestrutura virtualizada desde que lançou a sua nuvem de telecomunicações unificada em 2016 e, agora, de acordo com esse objetivo, a empresa também transforma a rede de voz LTE e 5G em infraestruturas 100% virtuais. A Mavenir, principal provedora de softwares de rede nativa na nuvem de ponta a ponta do setor, foi escolhida pela Turkcell para implantar a sua solução IMS baseada em NFV nativa na nuvem no país de origem da Turkcell, a Turquia, e em outras subsidiárias.

A solução IMS virtualizado (vIMS) da Mavenir foi projetada para suportar totalmente casos de uso de LTE e evoluir para uma plataforma completa na Web que pode atender aos requisitos que permitem à Turkcell continuar a liderar a evolução para as suas redes 5G.

A Turkcell analisou as ofertas dos principais provedores globais de infraestrutura de telecomunicações e selecionou a Mavenir como parte da sua solução IMS, como líder global em IMS VoLTE e líder em serviços de voz e mensagens que lidam com mais de 11 bilhões de mensagens por dia.

Gediz Sezgin, CTO da Turkcell declarou: "Na Turkcell, alcançamos mais de 60% de virtualização na nossa rede móvel principal. Para atender aos clientes na nossa nuvem de telecomunicações unificada na direção do 5G, o Virtual IMS será marco crítico de transformação nas redes da nossa jornada de NFV. Estamos ansiosos para criar novos fluxos de receita e lançar novos serviços inovadores de comunicação digital e avançados nessa única nuvem de telecomunicações unificada. O objetivo da Turkcell é uma estrutura de rede mais estável e mais robusta com custos de despesas operacionais (OPEX) reduzidos. Acreditamos que a Mavenir é adequada para os objetivos da Turkcell com a sua abordagem de serviços inovadores e soluções voltadas a softwares que independem de ambientes."

"Estamos ansiosos para desenvolver a parceria com a Turkcell nesta oportunidade de rede básica mais estratégica e avançar ainda mais a sua rede líder no mercado na direção do 5G", disse Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir. "Ao aproveitarmos a nossa experiência e perícia em soluções de voz e mensagens baseadas em software, seremos capazes de ajudar a reduzir o tempo de comercialização e a OPEX da Turkcell e, ao mesmo tempo, permitiremos que eles ofereçam novos serviços exclusivos baseados em IMS aos seus clientes."

A Mavenir também fornecerá serviços Rich Communication Services e Rich Business Messaging e a solução de roteamento dinâmico à Turkcell na Turquia.

Sobre a Turkcell:

A Turkcell é uma operadora digital com sede na Turquia que atende a seus clientes com o portfólio exclusivo de serviços digitais e serviços de voz, mensagens, dados e IPTV nas suas redes móveis e fixas. As empresas da Turkcell Group operam em cinco países: Turquia, Ucrânia, Bielorrússia, Chipre do Norte e Alemanha. A Turkcell lançou os serviços LTE no seu país de origem em 1º de abril de 2016 e emprega tecnologias de agregação de três portadoras e LTE avançado em 81 cidades. A Turkcell oferece velocidade de Internet de fibra de até 10 Gbps com os seus serviços FTTH. A Turkcell Group relatou receita de TRY 25,1 bilhões no ano fiscal de 2019 e ativos totais de TRY 45,7 bilhões em 31 de dezembro de 2019. A empresa está listada na Bolsa de Valores de NY (NYSE) e BIST desde julho de 2000, sendo a única empresa na Turquia listada na NYSE. Saiba mais em www.turkcell.com.tr

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em www.mavenir.com

