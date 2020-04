Carlos Slim e empresários financiam hospital para COVID-19 no México

O magnata Carlos Slim e outros empresários mexicanos financiarão a instalação de um hospital temporário em um grande centro de exposições na Cidade do México, para atender pacientes da COVID-19, anunciou o governo da capital mexicana nesta quarta-feira (15).

Com 854 leitos para atender pessoas com sintomas leves e moderados, o complexo funcionará no centro de exposições Citibanamex, no norte desta metrópole, com cerca de nove milhões de habitantes.

O objetivo é ajudar a "reduzir a eventual saturação em hospitais ... na Cidade do México", segundo a declaração conjunta da prefeitura e das organizações envolvidas.

A prefeita da capital, Claudia Sheinbaum, informou que o projeto custará cerca de 29 milhões de dólares, sendo que 50% dos recursos serão desembolsados por três fundações de Slim.

Dono da empresa de comunicações América Móvil, o magnata mexicano está em 12º lugar na lista dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de 52,1 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.

Na terça-feira, o México registrou 5.399 casos confirmados de contágio e 406 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do governo.