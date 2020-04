Feira Internacional do Livro de Lima é adiada por COVID-19

Os organizadores da Feira Internacional do Livro de Lima anunciaram nesta quarta-feira (15) o adiamento da 25ª edição do evento, prevista para julho, devido à pandemia da COVID-19.

O anúncio ocorre depois que o governo do Peru restringiu drasticamente os eventos públicos até o final do ano, como forma de conter a propagação do vírus mortal.

Essa restrição inclui cinemas, shows, conferências, entre outros.

Os organizadores da feira estão procurando fórmulas virtuais para concretizá-la ou adaptá-la ao atual momento.

A Feira Internacional do Livro de Lima em 2020 estava prevista para ser realizada entre 17 de julho e 2 de agosto.

No Peru foram registradas 11.475 infecções por COVID-19 e 254 mortes até o momento.

Todo país está em quarentena de 16 de março a 26 de abril, com toque de recolher noturno e uso obrigatório de máscaras, entre outras medidas.