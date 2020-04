Emprego caiu em todos os distritos dos EUA, aponta Livro Bege do Fed

Em meio à pandemia de coronavírus, todos os distritos abrangidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) relataram avanços do desemprego, em alguns casos acentuados. É o que mostra o Livro Bege, sumário das condições econômicas elaborado pela autoridade monetária, divulgado nesta quarta-feira, 15.



"Os cortes no emprego foram mais severos nos setores de varejo, lazer e hospitalidade, onde a maioria dos distritos relatou quarentena obrigatória e forte queda na demanda", desta o texto.



Segundo o documento, as perspectivas para o mercado, no curto prazo, são de mais cortes nos postos de trabalho. O livro revela que nenhum distrito reportou aumento no salários. "A maioria citou o enfraquecimento geral dos salários e cortes salariais, exceto em setores de alta demanda, como supermercados, que estavam concedendo aumentos temporários", salienta.



O Livro Bege pontua que a inflação registra recuo, com distritos reportando desaceleração, estagnação ou queda modesta a moderada nos preços. "Por outro lado, as interrupções na cadeia de suprimentos e as mudanças na composição da demanda levaram a aumentos de preços significativos para alguns serviços essenciais - como frete - e algumas commodities agrícolas e bens de consumo", explica, acrescentando que as perspectivas para o setor da agricultura são de deflação e que quatro distritos revelaram que houve queda nos preços de energia.