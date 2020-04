Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje um acordo para estender o MWC Barcelona até 2024. À luz da atual pandemia da Covid-19, a GSMA e grupos da cidade anfitriã têm trabalhado com os impactos do cancelamento do MWC Barcelona 2020 e estão incrivelmente otimistas quanto ao futuro.

A GSMA, organizadora do MWC Barcelona e grupos da cidade anfitriã concordam que há um forte momento para manter e estender o MWC Barcelona para o futuro e concordaram em realizar o evento MWC até 2024. A GSMA espera trabalhar com os grupos da cidade Anfitriã*, a cidade de Barcelona e o povo da Catalunha e Espanha para o MWC21 e, pelo menos, para o MWC Barcelona 2024, estendendo o contrato atual.

"Nestes tempos difíceis, é sempre essencial olhar para o futuro. A GSMA, os grupos da cidade anfitriã e o ecossistema do MWC Barcelona aguardam as próximas edições do MWC, sendo que o MWC Barcelona 2021 fará parte do processo da recuperação econômica à medida que sairmos destes tempos difíceis", disse John Hoffman, Diretor Executivo da GSMA Limited. "Ao longo de 2024, estamos demonstrando nosso compromisso com nosso ecossistema, bem como com os grupos da cidade anfitriã, além de nosso forte e mutuamente benéfico relacionamento de trabalho. Temos o prazer de informar que obtivemos um tremendo apoio e compromisso inicial de muitos expositores para futuras edições."

"A cidade de Barcelona, a região da Catalunha e a Espanha são polos essenciais para inovação, startups e investimentos. O MWC Barcelona, incluindo 4YFN e YoMo (daqui a quatro anos), representa um valor econômico significativo para a região e a criação de empregos", acrescentou Hoffman.

O MWC Barcelona é o principal evento global do ecossistema móvel e vertical, reunindo mais de 110.000 participantes de mais de 200 países. O MWC 2021 Barcelona ocorrerá de 1º a 4 de março de 2021.

Enquanto olhamos para o futuro, nossos pensamentos permanecem com aqueles em todo o mundo afetados pelo Covid-19 e desejamos aos nossos participantes, expositores, cidadãos de Barcelona e ao ecossistema móvel o melhor durante estes tempos difíceis.

Grupos da cidade anfitriã incluem: Câmara Municipal de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ministério da Indústria, Energia e Turismo, Firá de Barcelona, Turismo de Barcelona

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras e cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informação, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

