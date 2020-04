Espanha registra queda no balanço diário de mortes por coronavírus, com 523 óbitos

A Espanha registrou nesta quarta-feira uma redução no balanço diário de mortes provocadas pelo coronavírus, com 523 vítimas fatais nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos no país a 18.579, informou o ministério da Saúde.

O número de contágios, no entanto, aumentou após seis dias de queda. O total de casos notificados alcança 177.633.

A Espanha, terceiro país mais afetado pela COVID-19, está sob um rígido confinamento desde 14 de março, mas alguns setores da economia retornaram na segunda-feira ao trabalho.