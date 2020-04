Tiroteio no Cairo mata policial e sete 'terroristas'

Um policial e sete membros de uma "célula terrorista" morreram nesta terça-feira em um intenso tiroteio no Cairo, informou o ministério do Interior do Egito, acrescentando que três agentes ficaram feridos.

Uma "célula terrorista" foi "neutralizada" quando se preparava para atacar cristãos durante as celebrações de Páscoa, destaca o comunicado.

Os coptos egípcios, que representam entre 10% e 15% dos 100 milhões de habitantes do país, celebram a Páscoa ortodoxa em 19 de abril.

Na operação, a polícia apreendeu seis armas de fogo e munição da célula terrorista, em uma casa do bairro de Al-Amiriya, segundo o ministério.

"As forças de segurança receberam um aviso sobre a presença de muitos terroristas em um apartamento" e se deslocaram para o local. Em seguida, "ocorreu uma intensa troca de tiros", revelou um oficial à AFP.

A rede de televisão CBC divulgou um vídeo do prédio no qual era possível escutar uma intensa troca de tiros. Também era possível escutar um apelo por alto-falante para que a população ficasse em casa, longe de portas e janelas.

O tiroteio durou várias horas, inclusive após o toque de recolher noturno adotado no combate à epidemia de coronavírus, relatou o oficial.