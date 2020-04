Os preços do petróleo caíram acentuadamente em Nova York nesta terça-feira, em um mercado cético quanto à possibilidade de um acordo entre exportadores de petróleo para sustentar os preços no domingo compensar a queda na demanda pelo coronavírus.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em junho perdeu 10,3% de seu valor, chegando a US$ 20,11. Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 7%, a US$ 29,60.