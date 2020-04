Comunicado do Business Wire :Biolytic Lab Performance, Inc.

A Biolytic Lab Performance Inc. revelou seu mais novo sintetizador de oligo, o Dr. Oligo 768XLc, a plataforma mais comercialmente avançada para sínteses de ácido nucleico de alto rendimento. Criado para ser operado em instalações de P&D; e de produção, ele atende as necessidades de organizações voltadas a aplicações de diagnóstico e terapêuticas para diversos vírus, doenças e condições em que grandes quantidades de DNA e RNA únicos são fundamentais para seus produtos, serviços e pesquisa contínua.

Tais aplicações incluem síntese de genes, kits de teste de diagnóstico genético, PCR/RT - PCR, siRNA,/RNAi, miRNA, CRISPR Cas9, tratamentos antissentido e sequenciamento de DNA/RNA - para áreas mais amplas, como histórico evolucionário, análise forense, imunoterapia, diagnósticos e pesquisas terapêuticas - para triagem de alto rendimento, oligos modificados, estruturas mistas, LNAs e a detecção visual de vírus RNA, como COVID-19 após amplificação RT-LAMP com primers de DNA.

Pronto para operação

O Dr. Oligo 768XLc inclui protocolos totalmente testados e meio de síntese inicial de 384 poços, de 2 a 100 nmol por poço, para começar a síntese imediatamente. Disponível com coleta de tritil opcional, dessalinização de oligo e recursos de elução.

Reações eficientes

Os resultados do novo sistema da Biolytic, com patente pendente, são a maior eficácia possível na reação química usando a quantidade mínima de reagentes em toda a nossa linha de instrumentos Dr. Oligo XLc. Nosso sistema supera as inconsistências em produtos químicos relacionadas ao consumo e à reação, que resultam da taxa de variação do fluxo de poço para poço, e de outros problemas comuns em meio de síntese de alto rendimento.

Características

-- Mistura extremamente eficaz de todos os reagentes liberados em cada poço, usando nosso sistema com patente pendente. Todo o volume de reagentes depositado em cada poço de reação é inteiramente misturado com o meio de síntese, resultando em uso ótimo de todo o reagente depositado.

-- Deposita apenas o volume de cada reagente necessário para obter o excesso molar ótimo, para alcançar eficiência de quase 100% na reação.

-- Um design e layout simplificado que resulta em operação e manutenção mais simples, reduzindo assim os custos operacionais.

-- Os inovadores designs dos equipamentos resultam em eficiências nunca antes alcançadas em sínteses de oligo de alto rendimento. Isso se traduz em custos menores para sínteses ao conservar as bases/especialidades exclusivas, que são muito caras, ao sintetizar oligos inovadores exclusivos.

-- Um novo sistema de bicos, com patente pendente, libera 16 bicos ao mesmo tempo e elimina as complexidades dos designs anteriormente disponíveis. Isso reduz os custos de manutenção e operação, além de contribuir para sínteses mais rápidas.

-- Poderoso software de produção que permite a síntese eficiente de moléculas complexas em alto rendimento enquanto reduz o consumo dos caros blocos essenciais de nucleotídeos modificados.

Sobre a Biolytic

Fundada em 1993, a Biolytic® Lab Performance, Inc. projeta e fabrica os mais avançados sintetizadores de oligo e acessórios laboratoriais relacionados do mundo. Juntamente com mais de 25 anos de experiência em processos e equipamentos de síntese de ponta a ponta, além de seu amplo conhecimento e apoio ao cliente, a Biolytic lidera continuamente o setor de síntese de oligo.

Para obter mais informações, acesse www.biolytic.com.

Para mais informações, entre em contato com: James Demmitt, Biolytic Lab Performance, Inc. Vice-presidente sênior de marketing JamesDemmitt@biolytic.com +1 510-795-1142

