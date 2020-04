Real Sociedad decide não reabrir na terça-feira seu centro de treinamento

A Real Sociedad anunciou neste domingo que decidiu abrir mão de que seus jogadores realizem treinos individuais em suas instalações a partir de terça-feira, após uma conversa com autoridades do governo.

Assim como nos demais clubes espanhóis, os jogadores do time branco e azul estão confinados em suas casas e as competições estão interrompidas desde meados de março devido à pandemia de coronavírus.

"Após as conversas que ocorreram ao longo do dia (neste domingo) com o Conselho Superior de Esportes e de acordo com a vontade da Real Sociedad de respeitar e agir de acordo com o que a sociedade exige em todos os momentos, decidimos continuar com o trabalho individualizado de nossos jogadores profissionais, como foi realizado até esta data. Portanto, os jogadores continuarão realizando seus trabalhos em casa", anunciou o time basco.

A imprensa repercutiu no sábado o desejo do clube de que seus jogadores pudessem se exercitar a partir do início da semana no centro de treinamento de Zubieta. A Real Sociedad insistiu neste domingo que não pretendia retomar os treinos em grupo, mas oferecer a possibilidade de fazer um "trabalho individualizado" em suas instalações.

"Em nenhum caso esse trabalho em Zubieta seria de grupo. Cada jogador iria decidir fazer em casa ou em Zubieta, sempre cumprindo as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades de saúde", afirmou o clube basco.

A Real Sociedad insistiu que está "trabalhando no planejamento de um retorno ao trabalho", mas sempre "de acordo com as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades".

No sábado, a Real Sociedad anunciou um acordo para uma redução no salário de seus jogadores, que será de 5% do total anual se as competições puderem ser retomadas e 20% se a atual interrupção se tornar definitiva nesta temporada.

No momento da paralisação da Liga Espanhola em março, a Real Sociedad estava em quarto lugar. Também está classificada para a final da Copa do Rei, que deve ser disputada em uma data a ser definida contra o Athletic Bilbao, em Sevilha.

Com 166.019 casos e 16.972 mortes de acordo com o último balanço oficial, a Espanha é um país severamente atingido pela pandemia de coronavírus.