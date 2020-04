Retomada das atividades nos EUA em maio é possível, diz especialista

Um retorno gradual e localizado das atividades econômicas pode ocorrer nos Estados Unidos em maio, disse o principal especialista do governo americano neste domingo, sem descartar a cautela.

"Esperamos que até o final do mês possamos ver o que está acontecendo e se os elementos nos permitem reiniciar a atividade com segurança", disse o Dr. Anthony Fauci, à CNN.

"Se assim for, reiniciaremos. Caso contrário, seguiremos isolados", acrescentou o diretor do Instituto de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, que representa a comunidade científica na força-tarefa criada pelo presidente Donald Trump para combater a pandemia de coronavírus.

Fauci se declarou otimista com a diminuição do avanço do vírus, especialmente no estado de Nova York, epicentro da doença com mais de 8.500 mortes, quase metade das registradas no país.

"Os atendimentos, hospitalizações, cuidados intensivos e entubações não apenas estabilizaram, mas começam a diminuir", disse o cientista, com "otimismo cauteloso".

Trump insiste com frequência na retomada das atividades o mais rápido possível e destaca a alta da taxa de desemprego, que explodiu com demissões em massa.

Segundo Fauci, será necessário estudar as disparidades da pandemia no território entre as grandes cidades, fortemente afetada pela pandemia, e áreas rurais, onde parece mais fraca.

Ele citou como extremos Nova York e Arkansas, estado do sul onde a população não está confinada e que registra apenas 27 óbitos. Portanto, as medidas não serão "iguais para todos", afirmou.