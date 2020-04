Kenny Dalglish, que havia testado positivo para coronavírus, recebe alta hospitalar

O lendário ex-jogador do Liverpool e ex-técnico Kenny Dalglish, de 69 anos, deixou o hospital no sábado após testar positivo para a COVID-19.

Depois de ser admitido na quarta-feira para tratamento de uma infecção, Dalglish descobriu indiretamente que era portador assintomático do coronavírus.

O escocês, campeão da Europa com os "Reds" em 1978, 1981 e 1984, elogiou a equipe médica: "absolutamente brilhante". "Todos temos muita sorte de poder contar com eles. (...) As pessoas podem pensar que eu tive os melhores cuidados graças ao meu nome, mas todos os pacientes do Serviço Nacional de Saúde (o sistema britânico de saúde pública) recebem a maior atenção", disse ele ao Sunday Post.

Autor de 172 gols em 515 jogos com o Liverpool, Dalglish mais tarde passou a comandar a equipe como treinador. Assistiu do banco de reservas a tragédia de Hillsborough, quando 96 torcedores morreram.