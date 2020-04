UE aprova pacote de 10 bilhões de euros para sistema de crédito da França

A Comissão Europeia anunciou neste domingo, 12, que aprovou um pacote financeiro de 10 bilhões de euros (cerca de R$ 55 bilhões) para apoiar o sistema de crédito da França em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus. De acordo com a Comissão, o governo francês fez o pedido para garantir que as instituições que cedem crédito não ficassem com liquidez comprometida por conta do aumento de pedidos por empresas que tiveram seus serviços interrompidos em decorrência das medidas de isolamento social.



"O pacote de 10 bilhões de euros vai garantir que o sistema de crédito da França se mantenha", diz Margrethe Vestager, vice-presidente executiva da Comissão Europeia. "Isso vai proteger a necessidade de liquidez das empresas francesas e vai ajudá-las a menter suas atividades comerciais nestes tempos difíceis. Nós vamos continuar a trabalhar de perto com os Estados membros para garantir que medidas de apoio possam ser coordenadas de maneira efetiva e dentro das regras da União Europeia."