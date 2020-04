Avião que repatriaria grupo de franceses foi danificado por disparos na República do Congo

Um avião que repatriaria um grupo de franceses na República do Congo foi danificado no sábado à noite no aeroporto do qual decolaria por tiros que não causavam vítimas, informaram fontes concordantes.

Na noite de sábado, "um Airbus A330 foi danificado por um incidente na pista do aeroporto de Pointe Noire", disse a Air France, que operaria o voo, em comunicado enviado à AFP.

Segundo a companhia aérea, o avião estava estacionado "sem tripulação ou passageiros a bordo" quando o incidente ocorreu.

Uma fonte próxima ao caso disse à AFP que o avião foi atingido por disparos, embora não tenha especificado em que circunstâncias.

Por sua parte, a Air France observou que as autoridades locais abriram uma investigação.

O voo deveria decolar neste domingo para repatriar um grupo de franceses para Paris, mas foi "adiado em 24 horas" para preparar "um outro avião (...) e tripulação", disse a companhia aérea.