Setores da economia americana poderão retomar atividades em maio, diz Fauci

Em entrevista para a CNN neste domingo, o médico Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIH, na sigla em inglês), disse que setores da economia dos Estados Unidos poderão retomar atividades já no mês que vem.



Fauci ressaltou que não existe um interruptor que vai ligar tudo novamente. Ele falou que uma "retomada escalonada" será necessária baseada na situação da pandemia de coronavírus em vários lugares do país. Fatores como região, a evolução da doença naquele lugar e o risco de ressurgência do vírus são fatores a serem analisados.



As medidas de isolamento social impostas pelo presidente Donald Trump se encerram no próximo dia 30 de abril e ele já demonstrou interesse em retomar a economia o mais rápido possível.