Federação Peruana reduz salários do técnico Gareca e funcionários devido à COVID-19

A Federação Peruana de Futebol (FPF) reduziu o salário durante três meses do técnico argentino Ricardo Gareca e dos demais membros das comissões técnicas das seleções do país em 25% neste sábado, devido à suspensão dos torneios por causa da pandemia do novo coronavírus.

"O FPF e seus funcionários, colaboradores e Comando Técnico de todas as categorias de seleções nacionais concordaram voluntariamente em reduzir seus salários em 25% temporariamente durante os meses de abril, maio e junho", afirmou a FPF em um comunicado.

"Isso mostra apenas que a FPF, além de ter grandes profissionais, também conta com excelentes seres humanos por seu senso de desapego e solidariedade em situações de emergência", afirmou.

Gareca comanda a seleção peruana desde março de 2015. Entre suas maiores conquistas, está a classificação para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e o vice-campeonato da Copa América no Brasil em 2019.

Após os adiamentos da Copa América da Argentina e da Colômbia (de 2020 para 2021) e do início das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar-2022, a receita da FPF ficou reduzida.

A Conmebol pediu à Fifa que as eliminatórias, que começariam em março passado, comecem em setembro. Até o momento, existem 6.848 casos de COVID-19 no Peru, com 181 mortes.