A pandemia de COVID-19 superou as 20.000 vítimas fatais nos Estados Unidos, segundo balanço publicado neste sábado pela Universidade Johns Hopkins.

O novo coronavírus matou pelo menos 20.071 pessoas nos Estados Unidos, que concentra também o maior número de contágios no planeta, com 519.453, de acordo com a reconhecida universidade baseada em Baltimore (este).