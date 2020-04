Itália planeja prolongar medidas de confinamento até 3 de maio

O governo italiano planeja estender as medidas de confinamento e fechamento de atividades não essenciais até 3 de maio, com algumas exceções a partir de 14 de abril, como papelarias e livrarias, segundo informações da mídia do país, nesta sexta-feira, 10.



Apesar dos pedidos dos empregadores italianos de reabrir as empresas, o governo de Giuseppe Conte pretende, nas próximas horas, apresentar outro decreto que estenda as medidas em vigor, atualmente até 14 de abril.