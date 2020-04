UE chega a acordo sobre resposta econômica comum ao coronavírus

Os ministros das Finanças europeus chegaram nesta quinta-feira (9) a um acordo para um plano de ajuda no valor de 500 bilhões de euros para enfrentar as consequências da pandemia do novo coronavírus, após superadas as objeções da Holanda, informaram fontes coincidentes.

"A Europa tomou uma decisão e está pronta para enfrentar a gravidade da crise", tuitou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, após o encontro, que, segundo o porta-voz do presidente do Eurogrupo, "acabou com aplausos dos ministros".

Esse meio trilhão de euros estará disponível "imediatamente", explicou Le Maire, isto é, sem condições. No entanto, os 27 países-membros do bloco voltaram a descartar a ideia de uma missão de dívida comum, como queriam Espanha e Itália.