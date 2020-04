Balanço do novo coronavírus no mundo nesta quarta-feira

O novo coronavírus deixou ao menos 86.289 mortos no mundo desde que apareceu em dezembro, segundo balanço estabelecido pela AFP a partir de fontes oficiais, nesta quarta-feira (8), às 16H00.

Desde o começo da epidemia foram mais de 1.469.920 casos de contágio em 192 países ou territórios.

O número de casos diagnosticados como positivos apenas refletem uma parte do total de infectados, já que há políticas díspares entre os países para diagnosticar os casos. Alguns só fazem testes com aquelas pessoas que precisam de hospitalização, por exemplo.

As autoridades consideram que até agora, ao menos 280.300 pessoas se curaram da doença.

Desde a véspera, foram registradas 6.221 novas mortes e 72.738 contágios no mundo.

Nas últimas 24 horas, os países com maior número de mortos são os Estados Unidos, com 1.808 novos mortos, Reino Unido (com 938) e Espanha (com 757).

A quantidade de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte vinculada ao vírus no final de fevereiro, subiu para 17.669. O país registrou 139.422 contágios.Desde a terça foram registrados 542 mortes e 3.836 novos contágios. As autoridades italianas consideram que 26.491 pessoas se curaram.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 14.555 mortos e 146.690 casos; Estados Unidos, com 13.829 mortos (404.352 casos); França com 10.869 mortos (112.950 casos); e o Reino Unido com 7.097 mortos (60.733 casos).

A China continental, sem contar com Hong Kong e Macau, tem um total de 81.802 pessoas contagiadas, das quais 3.333 morreram e 77.279 se recuperaram. Nas últimas 24 horas, foram registrados 62 novos casos e 2 mortes.

Em quantidade de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado com 404.352 infecções oficialmente diagnosticadas, entre elas 13.829 mortes e 22.717 recuperados.

Desde a terça, Malta, Belize, Ilhas Virgens americanas, Antígua e Barbuda, Barbados, anunciaram as primeiras mortes vinculadas ao novo coronavírus.

Nesta quarta-feira, a Europa somava 61.118 mortos (772.592 contagiados), os Estados Unidos e Canadá 14.285 (423.535), Ásia 4.409 (125.864), Oriente Médio 4.238 (89.003), América Latina e o Caribe 1.612 (40.671), África 571 (11.119), e a Oceania 56 (7.138).

sse balanço foi realizado usando dados das autoridades nacionais compilados pelos escritórios da AFP junto a informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).