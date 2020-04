Petróleo volta a cair antes de reunião da Opep+

Os preços internacionais do petróleo caíram novamente nesta terça-feira, pressionados pela incerteza sobre um acordo de corte de produção entre os principais produtores do mundo.

Em Nova York, o barril de petróleo "light sweet" (WTI) para entrega em maio caiu 9,4%, para US$ 23,63.

Enquanto isso, em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 3,6%, para US$ 31,87.

Os preços do petróleo são afetados pela queda na demanda de energia derivada das medidas de contenção impostas para tentar impedir a expansão do coronavírus.