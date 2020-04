Mãe do técnico Pep Guardiola morre os 82 anos, vítima do coronavírus

A mãe do técnico do Manchester City, Pep Guardiola, faleceu aos 82 anos em consequência do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira o clube inglês, que manifestou pesar pela perda do treinador.

"A família Manchester City está arrasada por comunicar a morte da mãe de Pep, Dolors Sala Carrio, em Manresa, Barcelona, depois de contrair o coronavírus", afirma o City em uma mensagem nas redes sociais.

"Todos ligados ao clube enviam os mais sinceros pêsames neste momento angustiante a Pep, sua família e todos os seus amigos", completa a nota.

Pep Guardiola, 49 anos, doou no mês passado um milhão de euros para a compra de equipamentos de saúde para a luta contra o coronavírus na Espanha.

A Espanha, que anunciou nesta segunda-feira a queda pelo quarto dia consecutivo do número de mortes provocadas pelo coronavírus, é o segundo país mais afetado do mundo em número de óbitos pela COVID-19, atrás apenas da Itália, com 13.055 vítimas fatais.

O número de infectados alcança 135.032 pessoas. Mais de 40.000 receberam alta.