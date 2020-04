Comunicado do Business Wire :H.I.G. Capital, LLC

A H.I.G. Capital, líder global em investimentos de private equityem empresas de médio porte, com US$ 37 bilhões de capital sob gestão, anuncia que uma de suas afiliadas completou com sucesso o investimento na Modern Logistics, um dos principais operadores de serviços logísticos integrados no Brasil, através de um instrumento de dívida conversível. Os termos do financiamento não foram divulgados.

A Modern Logistics, empresa fundada pelo ex-Vice Presidente da JetBlue e co-fundador da Azul Linhas Aéreas, Gerald Lee, é a única operadora logística no Brasil com operação aérea própria totalmente integrada e dedicada a entregas rápidas, seguras e de longas distâncias, além de possuir capacidade de armazenamento. A companhia é investida da DXA Investimentos, firma de private equity e venture capital.

Fernando Marques Oliveira, Presidente da H.I.G. Brasil e América Latina, comentou: "Essa transação confirma nosso comprometimento com a região. Estamos entusiasmados em trabalhar, juntos com Gerald Lee e a DXA, para levar a Modern Logistics para o próximo patamar".

"Estamos animados de ter a H.I.G. participando de nosso futuro. A Modern está transformando o Brasil, criando a mais eficiente rede de logística na região", disse Gerald Lee, CEO e fundador da Modern Logistics.

Incluindo a emissão desta dívida, a Modern já captou US$ 65 milhões junto à H.I.G. e outros investidores, e espera levantar até US$ 150 milhões para fazer frente os investimentos necessários à expansão de suas operações.

"A possibilidade de receber este investimento durante este período difícil é excelente. Parabenizamos Gerald e toda a equipe da Modern que continuarão a gerar empregos e conectar produtores e clientes em um país que sofre com problemas na infraestrutura", afirmou Oscar Decotelli, CEO e fundador da DXA Investiments.

Sobre a Modern Logistics

A Modern Logistics é um one-stop-shop de serviços logísticos no Brasil. A companhia possui 8 centros de distribuição, mais de 14.000 caminhões conectados à sua rede, e operação própria de transporte aéreo, com uma frota atual de 4 aeronaves. A abordagem da Modern permite que empresas usem sua plataforma única para gerar empregos, reduzir ineficiências e criar negócios em um mercado endereçável de US$ 150 bilhões. Para mais informações, acesse o site www.modern.com.br.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é líder global em investimentos de private equity e ativos alternativos, com US$ 37* bilhões de capital sob gestão. Sediada em Miami, e com escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta nos EUA, bem como escritórios internacionais afiliados em Londres, Hamburgo, Madrid, Milão, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo e Bogotá, a H.I.G. é especializada em fornecer capital para empresas médio porte, utilizando uma abordagem flexível, cooperativa e focada na geração de valor:

Os fundos de private equity da H.I.G. investem em management buyouts, growth equity e corporate carve-outs, tanto em empresas rentáveis, como em empresas em situação de turnaround operacional.

Os fundos de crédito da H.I.G. investem em diversos tipos de dívidas (senior, unitranche and junior debt financing) para empresas, tanto através de financiamento direto como no mercado secundário. A H.I.G. também é líder em gestão de Collaterized Loan Obligations, através da sua família de veículos WhiteHorse, além de gerir uma Business Development Company aberta em bolsa, a WhiteHorse Finance.

Os fundos de real estate da H.I.G. investem em ativos diferenciados, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. já investiu em mais de 300 companhias globalmente. O portfólio atual inclui mais de 100 empresas. Para mais informações, acesse o site www.higcapital.com.

* Baseado no total de capital comprometido gerido pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.

