Disney adia lançamento de filmes por coronavírus

A Disney decidiu adiar o lançamento de mais de uma dúzia de filmes importantes devido à pandemia de coronavírus, mas ainda não desistiu da estreia de "Mulan", que prevê ser um sucesso de bilheteria, no próximo mês de julho.

O novo cronograma confirma que as estreias de Marvel "Black Widow" e "Eternals", assim como as últimas sequências de "Thor" e "Doutor Estranho", serão adiadas em razão da pandemia.

"Black Widow", protagonizado por Scarlett Johansson, tem agora estreia prevista para novembro, empurrando os outros lançamentos para mais tarde, em um efeito dominó.

Um filme da Marvel sem título programado previamente para o verão nos Estados Unidos em 2022 foi eliminado por completo do calendário.

Os funcionários da Associação Nacional de Proprietários de Cinemas estão otimistas e apostam em uma reabertura das salas no final de maio ou junho, com a ajuda de medidas de distanciamento social, incluindo a redução do público.