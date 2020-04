Navio com pacientes com coronavírus é autorizado a atracar na Flórida

O navio de cruzeiro "Zaandam", que transporta quatro mortos e dezenas de pacientes com coronavírus, foi autorizado a atracar junto ao seu navio assistente "Rotterdam" no porto de Fort Lauderdale nesta quinta-feira (2), pondo um fim a dias de polêmica sobre o destino dos passageiros.

"O 'Zaandam' e o 'Rotterdam' acabam de receber autorização para que os dois barcos vão ao Porto Everglades", disse o capitão Bas Van Dreumel pelo alto-falante do segundo navio, segundo gravação enviada à AFP por um dos passageiros a bordo. O prefeito de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, confirmou no Twitter que as autoridades locais e federais tinham chegado a um acordo para permitir sua entrada no porto.