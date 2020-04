Após cancelamento de Wimbledon, US Open mantém sua data prevista

Os organizadores do Aberto dos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que ainda mantêm seus planos de realizar o torneio no final de agosto, em comunicado divulgado logo após o cancelamento do torneio de Wimbledon devido à pandemia de coronavírus.

"Entendemos as circunstâncias únicas enfrentadas pelo All England Lawn and Tennis Club e o raciocínio por trás da decisão de cancelar o Campeonato de Wimbledon de 2020", disse a USTA (Associação de Tênis da América) em um comunicado.

"No momento, a USTA ainda planeja sediar o Aberto dos Estados Unidos conforme programado", declarou a entidade.

O US Open, o último torneio de Grand Slam do calendário do tênis, está programado para acontecer de 24 de agosto a 13 de setembro em Nova York, embora seus organizadores tenham reconhecido em 17 de março que estavam considerando um possível adiamento devido à emergência de saúde causada pelo novo coronavírus.

No momento, a sede do Aberto dos Estados Unidos, o USTA Billie Jean King, está sendo transformado em um hospital de 350 leitos devido às dificuldades que o sistema de saúde de Nova York tem em lidar com a pandemia.

Atualmente, Nova York é o epicentro da nova crise de coronavírus nos Estados Unidos, com mais de 1.000 mortes causadas pela doença.

"O USTA está monitorando de perto esse ambiente em rápida mudança em torno da pandemia da Covid-19 e está se preparando para todas as contingências", afirmou o comunicado.

Nesta quarta-feira, a edição 2020 de Wimbledon, programada para acontecer de 29 de junho a 12 de julho, foi cancelada, enquanto o ATP e o WTA anunciavam a extensão da suspensão dos circuitos de tênis profissionais masculinos e femininos até 13 de julho, e até durante toda a temporada em torneios de grama.