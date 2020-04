Bebê de seis semanas morre em Connecticut por novo coronavírus

Um bebê de seis semanas morreu por causa do novo coronavírus, informou nesta quarta-feira (1) o governador do estado americano de Connecticut, Ned Lamont.

"É com uma tristeza que me parte o coração que confirmamos a primeira morte pediátrica relacionada a Covid-19 em Connecticut", escreveu Lamont em sua conta no Twitter.

"Pensamos que se trata de uma das pessoas mais jovens do mundo a morrer por causa das complicações geradas pela Covid-19", acrescentou.

As autoridades de Illinois anunciaram no último sábado a morte de um bebê de nove meses em Chicago, a vítima mais jovem dos EUA até então.

Supostamente a doença ataca mais adultos e idosos do que crianças, ainda que os médicos digam que não há uma distinção.

Lamont disse que o bebê de seis semanas, da cidade de Hartford, "foi levado em estado inconsciente para um hospital no último final de semana e não resistiu".

Os exames realizados confirmaram na terça passada que o recém-nascido testou positivo para a covid-19.

Connecticut é um estado limítrofe com Nova York, onde já foram registradas quase 2.000 mortes por causa do novo coronavírus.

O governador Lamont disse ao canal ABC que em seu estado há mais de 3.500 casos da doença e que foram registradas 85 mortes.

A região de Nova York é a mais afetada pela pandemia nos Estados Unidos, com mais de 100.000 casos em seu estado e nos vizinhos Nova Jersey e Connecticut.

"Esse é um vírus que ataca os mais frágeis sem piedade. Isso também ressalta a importância de permanecer em casa e limitar a exposição em relação a outras pessoas", escreveu o governador no Twitter.

"Sua vida e a vida dos demais podem literalmente depender disso", finalizou.