Trump se curva diante do novo coronavírus

Cerca de 60 pessoas estão trabalhando na construção do hospital de campanha no Central Park (foto: Kena Betancur/AFP)



Diante do alerta feito pelo especialista em doenças infecciosas e seu assessor, Anthony Fauci, que prevê que mais de 100 mil pessoas poderão morrer nos Estados Unidos pela COVID-19, o presidente Donald Trump resolveu prorrogar o isolamento social. A pandemia avança a toda velocidade no PAÍS, com mais de 2.400 mortos, o dobro de quatro dias atrás. O número de infectados é de 140 mil, o mais alto do mundo. O estado de Nova York é o mais afetado, por isso um hospital de campanha começou a ser construído ontem no Central Park, para atender ao fluxo crescente de pacientes com a COVID-19.





O presidente Donald Trump disse ontem que o pico da taxa de mortalidade nos Estados Unidos causada pela pandemia do novo coronavírus deve ocorrer em duas semanas. Trump também anunciou a prorrogação da recomendação do governo de distanciamento social, até 30 de abril. "Durante a Páscoa, deveremos chegar ao número máximo. Portanto, ampliaremos nossas orientações até 30 de abril, para frear a propagação", assinalou.





"A partir desse momento, o total de casos deve começar a diminuir, e é de se esperar que seja muito substancial. Nada seria pior do que cantar vitória antes do tempo. É muito importante que todos sigam estritamente as orientações", pediu o presidente americano. Trump também disse que espera que o país "esteja no caminho da recuperação" em 1º de junho, e antecipou que, amanhã, fará um "anúncio importante" sobre a estratégia do governo no combate à COVID-19.





Hospital

Dezenas de pessoas trabalhavam debaixo de chuva fraca no gramado do East Meadow, área de recreação do famoso parque nova-iorquino. O local foi escolhido por ser próximo a um dos hospitais do grupo Mount Sinai, no distrito de East Harlem.





A estrutura foi criada pela Samaritan's Purse, organização humanitária evangélica com sede na Carolina do Norte, que enviou cerca de 60 pessoas ao local. A intervenção foi coordenada com o governador de Nova York, Andrew Cuomo, a Agência Federal para a Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema) e o grupo Mount Sinai.





"Esperamos estar em operação em 48 horas, prontos para receber pacientes", indicou o médico Elliott Tenpenny, coordenador da equipe, segundo quem o hospital terá capacidade para 68 pacientes. Ao contrário de muitas estruturas temporárias que estão sendo erguidas na área de Nova York, o local contará com a equipe necessária para receber pacientes infectados com o novo coronavírus.





Além da equipe de logística dedicada a montar o local, a Samaritan's Purse enviará médicos e enfermeiros para atender os pacientes. A organização já criou uma destas estruturas temporárias no Norte da Itália, em Cremona, também destinada a pacientes com a COVID-19, assinalou Tenpenny.