Ex-goleiro turco Rustu Recber é internado com coronavírus

O ex-goleiro da seleção turca, Rustu Recber, está no hospital depois de testar positivo para o novo coronavírus, informou sua esposa neste domingo.

"Rustu está no hospital com Covid-19 diagnosticado", disse Isil Recber no Instagram.

"Estamos chocados depois que os sintomas se desenvolveram rapidamente quando tudo estava normal. São tempos duros e é muito difícil", disse Recber, que acrescentou que ela e seus dois filhos tiveram resultados negativos.

O turco, de 46 anos, teve uma breve passagem pelo Barcelona depois de ter brilhado na Copa do Mundo da Coreia do Sul e Japão de 2002 em que sua seleção conseguiu um histórico terceiro lugar.

Em seu país, Rustu jogou nos gigantes Fenerbahce e Besiktas. O goleiro se aposentou do futebol em 2012.

Na semana passada o lendário técnico do Galatasaray, Fatih Terim, anunciou que testou positivo para a Covid-19.

A Turquia acumula 131 mortes devido ao novo coronavírus, com um total de 9.217 casos, conforme informou o ministério da Saúde neste domingo.