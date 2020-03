Nova data dos Jogos de Tóquio pode não agradar a todos, diz Sebastian Coe

O presidente da Associação Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, duvidou sobre a possibilidade do Comitê Olímpico Internacional (COI) encontrar uma nova data em 2021 para os Jogos de Tóquio "que possa satisfazer todos os esportes".

"Esportes diferentes expuseram claramente seus problemas de calendário em determinadas épocas do ano. Provavelmente não encontraremos uma solução que possa satisfazer todos os esportes", disse Coe numa entrevista concedida nesta sexta-feira (27).

"Será preciso flexibilidade nos próximos dois anos", afirmou.

Após o anúncio na terça-feira do adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus, o esporte mundial está analisando as possíveis alterações em seu calendário para a próxima temporada por conta do período necessário para a realização do grande evento na capital japonesa.

A World Athletics (antiga IAAF) estava disposta a adiar sua próxima Copa do Mundo para 2022, que aconteceria em Eugene, no estado americano de Oregon, em agosto de 2021.

"Existe claramente um pedido para que essa decisão seja tomada o mais rápido possível. Atletas e federações precisam de clareza", acrescentou o presidente da entidade, após o COI e as federações internacionais se reunirem por teleconferência na quinta-feira.

"Depois que a decisão for tomada, podemos construir (os calendários) em torno dela", completou.

O COI e o governo japonês concordaram na terça-feira em adiar os Jogos para 2021, "o mais tardar no verão (o hemisfério norte)", deixando em aberto a possibilidade de o evento ocorrer antes das datas habituais de julho e agosto.