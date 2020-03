A América Latina registra 10.056 casos confirmados de Covid-19, segundo um balanço da AFP elaborado com base em informações divulgadas pelas autoridades nacionais e e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O número de mortos na região chegou a 181. Os países com maior quantidade contágios são Brasil, com 2.915, com 77 vítimas fatais, Equador (1.382, 34) e Chile (1.306, 4). A Argentina registra 589 casos e 12 mortes.