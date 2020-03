Comunicado do Business Wire :Datasite

Merrill Corporation, importante provedora de tecnologia para profissionais de fusões e aquisições (M&A;), anunciou hoje a decisão de renomear a sua marca corporativa para Datasite®. A nova identidade da marca foi criada para refletir melhor a conclusão da transformação digital da empresa em 2018, que incluiu o desinvestimento de seu negócio legado de impressão financeira, para se concentrar em sua plataforma global de tecnologia com base em SaaS para a comunidade de M&A.;

Além de um novo nome, logotipo e site da empresa, a Datasite também atualizou a marca de seus principais aplicativos. O aplicativo de diligência prévia (due diligence) da empresa, anteriormente conhecido como DatsiteOne Diligence, agora é o Datasite DiligenceTM, e o seu aplicativo para aprimorar o processo inicial de marketing de ativos, anteriormente conhecido como DatasiteOne Marketing, agora é o Datasite OutreachTM.

"Este é um marco importante na história da empresa", disse Rusty Wiley, CEO da Datasite. "Evoluímos para uma empresa ágil e global de software de fintech (tecnologia financeira), e o nome Datasite representa melhor nossa missão de liderar o setor de fusões e aquisições além da sala de dados virtual para um futuro digitalmente capacitado em todo o ciclo de vida de M&A.;"

Em 2019, a receita do Datasite aumentou em mais de 30%, já que facilitou mais de 10.000 negócios anualmente. Para acomodar esse crescimento, a empresa mudou a sede global de St. Paul, onde estava há 52 anos, para o Baker Center, no centro de Mineápolis para continuar o seu investimento de longa data nas Cidades Gêmeas.

"À medida que continuamos a crescer, o nosso compromisso com as Cidades Gêmeas permanece inalterado", disse Wiley. "Estamos orgulhosos de ter nossa sede global em Mineápolis e esperamos atrair a força de trabalho talentosa e diversificada da área."

O novo espaço pode acomodar mais de 450 funcionários e espera-se que crie empregos adicionais nas áreas financeira, de tecnologia e de serviços para a região. Atualmente, a Datasite emprega mais de 750 pessoas em 25 locais em 13 países.

Com uma área de 24.384 metros quadrados, a nova sede substitui os escritórios de St. Paul e North Loop, reunindo as equipes de vendas, serviços, produtos, marketing, finanças, jurídico, TI e RH da Datasite - o maior número de funcionários trabalhando sob o mesmo teto na história empresa. O design integrado da sede foi modelado após o sucesso das localizações da Datasite em Nova York, Londres e Hong Kong.

Para saber mais sobre a história da Datasite e a nova sede corporativa global, visite: www.datasite.com

Sobre a Datasite

Datasite, anteriormente conhecida como Merrill Corporation, é uma provedora com liderança de SaaS para o setor de fusões e aquisições (M&A;), que capacita os negociadores do mundo inteiro com as ferramentas necessárias para se ter êxito em todo o ciclo de vida dos negócios. Para mais informações, visite www.datasite.com

