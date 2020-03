Autoridades italianas não querem ilusões sobre redução do número de contágios

As autoridades de saúde italianas pediram à população que não tenha "ilusões" com a leve redução do número de novos casos de coronavírus e pediram aos habitantes que respeitem as determinações de segurança.

"Não devemos ter ilusões com esta pequena queda", declarou o presidente do Instituto Superior da Saúde, Silvio Brusaferro, à emissora Rai Radio2.

De acordo com o balanço publicado na segunda-feira à noite, os contágios na Itália foram de 4.789 entre domingo e segunda-feira, últimos dados oficiais disponíveis, contra 6.557 registrados no dia anterior. O país também contabilizou 601 mortes provocadas pelo coronavírus na segunda-feira, uma leve queda na comparação com o dia anterior. O total de falecimentos pela pandemia no país é de 6.077.

"Devemos observar os dados com atenção, analisá-los do ponto de vista epidemiológico. Temos que esperar vários dias para entender qual é a tendência. Vivemos uma semana muito importante", afirmou Brusaferro, que pediu aos italianos que respeitem o confinamento.

"Devemos nos esforçar para adotar o comportamento devido. Agir de maneira errada hoje terá consequências dentro de duas semanas", ressaltou.

Muitos cidadãos parecem ter aceitado o confinamento. As ruas vazias das principais cidades do país demonstram o cenário.

Uma pesquisa publicada no fim de semana mostrou que 94% dos italianos consideram "positivas" ou "muito positivas" as medidas de quarentena decretadas pelo governo