Um júri de Edimburgo absolveu nesta segunda-feira o ex-primeiro-ministro escocês Alex Salmond, ex-líder do movimento de independência do país que caiu em desgraça, de todas as acusações de agressão sexual, incluindo uma tentativa de estupro, apresentadas por nove mulheres.

Ao final de duas semanas de julgamento na Alta Corte de Edimburgo, Salmond, 65 anos, foi declarado inocente de 12 acusações e 13ª foi rejeitada como "não comprovada".