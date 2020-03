Comunicado do Business Wire :New Frontier Data

Em meio ao surto global de COVID-19 e ao cancelamento de conferências mundiais, a New Frontier Data, autoridade em dados, análises e inteligência de negócios da indústria global de cannabis, reúne líderes da indústria dos quatro cantos do mundo para uma reunião virtual de um dia que discutirá novas realidades para uma das indústrias de crescimento mais rápido do mundo. A Assembleia global de cannabis: novas realidades econômicas será realizada virtualmente em 2 de abril de 2020 e apresentada em colaboração com os parceiros internacionais ExpoCannaBiz (América Latina), CannaTech (Oriente Médio e Ásia-Pacífico), New West Summit (América do Norte), RASB Media (Europa) e CannabisBPO.

"Com tantas mudanças acontecendo tão rapidamente, sentimos a obrigação de trazer à tona os fatos científicos e econômicos para ajudar as partes interessadas do setor nesta crise sem precedentes", declarou Giadha Aguirre de Carcer, fundadora e CEO da New Frontier Data. "Forneceremos visibilidade em tempo real do surgimento de novas normas regionais para a indústria global de cannabis, que devem permanecer fortes em meio à atual crise global socioeconômica."

Tim Seymour, coapresentador do Fast Money da CNBC, e Carl Cameron, ex-correspondente da Fox News na Casa Branca, liderarão e moderarão discussões com especialistas da indústria regional, economistas globais, reguladores governamentais, pesquisadores científicos e principais operadores de cannabis sobre os riscos e oportunidades regionais provocada pelas realidades econômicas atuais, explorando especificamente os efeitos previstos na política de cannabis, nos mercados regionais e nas empresas. Palestrantes convidados especiais, incluindo o principal pesquisador de genética da cannabis, o Dr. Reggie Gaudino, confrontarão mitos e fatos dos efeitos antivirais e anti-inflamatórios da cannabis e do canabidiol (CBD) no atual coronavírus.

Estarão ente os tópicos de discussão:

-- Situação socioeconômica da indústria global de cannabis em 2020

-- Impacto do coronavírus nos mercados de cannabis por região

-- Riscos e oportunidades por região

-- Atualização para a América do Norte - Apresentada por New West Summit

-- Atualização para a Europa - Apresentada por RASB

-- Atualização para a América Latina - Apresentada por ExpoCannaBiz

-- Atualização para Oriente Médio e Ásia-Pacífico - Apresentada por CannaTech

Sobre a Assembleia global de cannabis: novas realidades econômicas

Líderes da indústria de cannabis de todo o mundo se unirão pela primeira vez para lidar com o impacto da atual crise econômica e de saúde em 2 de abril de 2020. Para obter mais informações sobre esse evento virtual especial de um dia, realizado pela New Frontier Data, acesse nossa página do evento.

