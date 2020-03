Petróleo volta a cair e atinge nível mais baixo em quatro anos

O preço do petróleo caiu nessa terça-feira ao nível mais baixo em quatro anos, arrastado pela queda vertiginosa na demanda mundial do produto e a crise do coronavírus.

O WTI -barril de referência nos Estados Unidos- para entrega em abril fechou a 26,95 dólares após cair 6,1%.

Já o Brent do Mar do Norte cotado em Londres caiu 4,4% e chegou a 28,73 dólares o barril.

Na segunda-feira, o Brent e o WTI caíram 11% e 9,5% respectivamente em meio ao pânico que tomou conta dos mercados. Essas quedas levaram o preço para menos da metade do início do ano.

"O petróleo está enfrentando o maior choque de demanda em sua história com a paralisia do comércio mundial devido à pandemia e, ao mesmo tempo, a Arábia Saudita e a Rússia aumentam dramaticamente sua oferta para levar outros produtores à falência", disse Matt Weller da Gain Capital.

A combinação de "aumento maciço" da oferta da Opep e um "colapso completo" da demanda cria forte pressão de queda nos preços, disse Neil Wilson, do Markets.com.

Riade e Moscou iniciaram uma guerra de preços depois que não conseguiram chegar a um acordo sobre um corte de produção para sustentar os preços.