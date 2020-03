OMS pede medidas audaciosas para combater coronavírus na Europa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pede aos países europeus que tomem as medidas mais "audaciosas" contra o novo coronavírus, segundo o chefe do organismo para a região europeia, lembrando que o continente é o "epicentro" da pandemia.

"Todos os países, sem exceção, devem tomar as medidas mais audaciosas para interromper ou diminuir a ameaça do vírus", disse Hans Kluge, à frente da filial europeia da instituição, em entrevista coletiva.

"Cada país é diferente", apontou Kluge, enfatizando que as respostas precisam ser ajustadas às realidades nacionais.

"Cada país deve avaliar sua própria situação e contexto local, incluindo a disseminação do vírus, as medidas em vigor e a aceitação social, e adotar as intervenções mais apropriadas", acrescentou.

A OMS Europa, que se estende do Atlântico ao Pacífico, inclui 53 países tão diversos quanto a Rússia e Andorra, Alemanha e Tajiquistão.

Diante desta grande crise mundial sanitária, a OMS pediu na segunda-feira que todos os casos suspeitos sejam testados.

A epidemia já matou mais de 7.000 pessoas em todo o mundo.

Atualmente, existem mais casos e mortes no resto do mundo do que na China, recordou a OMS Europa, uma região onde o número de pacientes explodiu nas últimas semanas.

Para o diretor da OMS Europa, a região está "alerta", observando que medidas foram tomadas em todos os lugares. No entanto, é necessário fortalecer o mecanismo, disse ele.

"Cada país deve isolar os doentes e colocar em quarentena seus contatos e considerar o distanciamento social - como o cancelamento de grandes reuniões ou o fechamento de escolas - para diminuir a transmissão e salvar vidas", afirmou.

A União Europeia anunciou na segunda-feira que fechará suas fronteiras para conter a propagação do coronavírus.

A França e seus 67 milhões de habitantes começaram a contenção geral do meio-dia desta terça-feira, depois da Itália e da Espanha.