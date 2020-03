Primárias de Ohio e Illinois estão mantidas para terça-feira

Os governadores de Ohio, Mike DeWine, e Illinois, J.B. Pritzker, confirmaram neste domingo que as primárias marcadas para terça-feira estão mantidas, mesmo em meio ao alastramento do coronavírus nos Estados Unidos.



"Vamos seguir em frente", disse DeWine, que é do Partido Republicano, ao programa Meet the Press, da NBC. "Mas estamos dizendo às pessoas, novamente, para terem cuidado."



Já Pritzker, que é democrata, disse que Illinois está reforçando os avisos de segurança sanitária. "Fomos extremamente cuidadosos em todas o processo de voto. Todo mundo está praticando bons hábitos de higiene. E estamos nos certificando de que é seguro para as pessoas comparecerem e votarem."



Arizona e Flórida também devem ter primárias na terça-feira. A votação antecipada está em andamento há semanas nos quatro estados, o que pode limitar o fluxo de pessoas em locais de votação.



Por sua vez, Geórgia e Louisiana anunciaram na semana passada o adiamento das primárias, citando o temor com coronavírus. Na Geórgia, a votação estava marcada para 24 de março e foi adiada para 19 de maio. Na Louisiana passou de 4 de abril para 20 de junho. Fonte: Associated Press.