Mais de 100 mil pessoas foram contaminada pelo novo coronavírus em todo mundo, e mais de 3.400 morreram por causa da doença em 91 países - conforme balanço atualizado pela AFP nesta sexta-feira (6), com base em fontes oficiais.

No total, 100.002 pessoas foram contagiadas, e 3.406 morreram. Com mais 2.492 casos reportados nas últimas 24 horas, a alta se concentra em particular no Irã, com 1.234 novos contágios.