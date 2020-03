Reunião telefônica do G7 e bancos centrais na terça-feira para discutir coronavírus

Os ministros da Economia e os presidentes dos bancos centrais dos países membros do G7 farão uma reunião telefônica na terça-feira (03) para coordenar ações diante da epidemia de coronavírus, informou nesta segunda-feira (02) o Departamento de Tesouro americano à AFP.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, conduzirão "uma reunião telefônica com os seus pares do G7 na terça pela manhã", no horário de Washington, disse um porta-voz.

"Essa semana teremos uma reunião por telefone - porque temos que evitar os descolamentos ao máximo - dos ministros do G7 para coordenar respostas", tinha adiantado mais cedo o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, à emissora France2.

Uma reunião similar do Eurogrupo está prevista para a quarta, acrescentou.

"Haverá uma ação agendada", informou.

A chamada do G7 está marcada para a terça às 9h, no horário de Brasília, enquanto a do Eurogrupo está agendada para a quarta às 10h, no horário de Brasília, explicou o ministério da Economia francês.

A epidemia de coronavírus atingiu os mercados financeiros na última semana, preocupados pelas repercussões da expansão do vírus para a economia.

Wall Street fechou a última sexta com as maiores perdas semanais desde outubro de 2008, em plena crise financeira mundial, diante de um mercado em pânico.