EUA adia cúpula regional da ASEAN por novo coronavírus

Os Estados Unidos decidiram adiar a cúpula regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) prevista para março em Las Vegas devido à epidemia do novo coronavírus, revelou nesta sexta-feira um alto funcionário do governo.

"Enquanto a comunidade internacional trabalha em conjunto para derrotar o novo coronavírus, os Estados Unidos, após consultar seus sócios da ASEAN, adotaram a difícil decisão de adiar a reunião", disse o funcionário, que pediu para não ser identificado.

Os líderes da ASEAN deveriam ser recebidos pelo presidente Donald Trump no dia 14 de março.

A China - origem da epidemia - informou neste sábado 47 novos óbitos pelo novo coronavírus, o que eleva o total de mortes a 2.835 desde o início do surto.

A Comissão Nacional de Saúde chinesa registrou 427 casos novos, ou seja, mais do que na véspera, elevando o total de infectados a 79.251.

Apesar do aumento de casos em relação à sexta-feira (327), o número é bem inferior aos registros em meados de fevereiro.

A Coreia do Sul registrou neste sábado três óbitos e 594 casos do novo coronavírus, no maior aumento diário até o momento, o que eleva a 2.931 o número de pessoas infectadas no país.