Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Foundation (HCLF), divisão de responsabilidade social corporativa (RSC) da HCL Technologies, anunciou hoje as beneficiárias da quinta edição do HCL Grant na presença de Kapil Dev, vencedor do prêmio Padma Bhushan, uma lenda no mundo do críquete e ex-capitão da equipe indiana de críquete.

Cricketing legend Kapil Dev felicitates winners of HCL Grant 2020. Key HCL personalities (from left to right) -- Ms. Roshni Nadar Malhotra, Vice Chairperson of HCL Technologies and the Chairperson of its CSR committee; Mr. Shiv Nadar, Founder & Chairman; Kapil Dev; Mr. Prateek Aggarwal, Chief Financial Officer, HCL Technologies and Ms. Nidhi Pundhir, Director HCL Foundation (Photo: Business Wire)

O HCL Grant é um dos maiores e mais cobiçados subsídios institucionalizados de RSC da Índia. Ele busca reconhecer a ascensão do quinto estado: as organizações não governamentais (ONGs).

A noite também contou com a presença de Shiv Nadar, fundador e presidente do conselho da HCL, Roshni Nadar Malhotra, vice-presidente do conselho da HCL Technologies e presidente de seu comitê de RSC, Prateek Aggarwal, diretor financeiro da HCL Technologies, e importantes dignitários, autoridades, ONGs parceiras e líderes da HCL.

No HCL Grant 2020, três ONGs nas categorias Educação, Assistência à saúde e Meio ambiente receberam um subsídio de 50 milhões de rúpias indianas cada. As seis finalistas restantes nas três categorias também receberam 2,5 milhões de rúpias indianas cada, totalizando 165 milhões de rúpias em subsídios no geral.

As organizações finalistas e vencedoras foram selecionadas por um eminente júri presidido por Robin Abrams, membro da diretoria da HCL Technologies.

Foram os beneficiários do HCL Grant 2020:

-- Meio ambiente - A vencedora do HCL Grant 2020 nesta categoria foi a Under The Mango Tree Society. Localização do projeto: quatro distritos (Gujarate, Maharashtra e Madhya Pradesh)

-- Assistência à saúde - A vencedora do HCL Grant 2020 nesta categoria foi a Operation ASHA. Localização do projeto: Kullu (Himachal Pradesh).

-- Educação - A vencedora do HCL Grant 2020 nesta categoria foi a Bal Raksha Bharat. Localização do projeto: Leh (Ladakh) e Budgam (Jammu e Caxemira)

"É extremamente importante proporcionar oportunidades iguais a pessoas de todos os estratos sociais. Saúde, educação e meio ambiente são alguns dos pilares mais importantes para atingir as metas de desenvolvimento da Índia, e estou muito impressionado com o impacto positivo que essas ONGs estão exercendo nas comunidades rurais. Além disso, a solidez do processo de identificação é algo que eu nunca tinha visto antes. Parabenizo a HCL e também as organizações vencedoras e finalistas pelo trabalho extraordinário que estão fazendo em seus respectivos campos", declarou Kapil Dev para o público do evento.

Além do subsídio atual, o HCL Grant já desembolsou 515 milhões de rúpias indianas (US$ 7,4 milhões) para beneficiar cerca de 500 mil pessoas, e os projetos que ela apoia buscam ajudar mais de um milhão de pessoas de 7.500 vilarejos de 13 estados e um território da União na Índia.

"A HCL Foundation é nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento social e já melhorou a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas em nosso país. Nosso modelo de colaboração nos permite apoiar comunidades com grandes questões que necessitam de atenção imediata, e o HCL Grant é um grande exemplo disso. Tenho orgulho de dizer que as melhorias que temos promovido hoje ao lado das ONGs parceiras do HCL Grant não só produzem efeitos positivos imediatos na vida dos beneficiários, mas também assegura mudanças sustentáveis no longo prazo ao influenciarem políticas estatais e governamentais", destacou Roshni Nadar Malhotra, vice-presidente do conselho da HCL Technologies e presidente do comitê de RSC da HCL Technologies.

Nidhi Pundhir, diretora da HCL Foundation, comentou: "Este é um ano muito especial para nós, pois concluímos metade de uma década fortalecendo ONGs comprometidas em promover mudanças. Este evento HCL Grant anual é o ponto máximo dos esforços que empreendemos durante todo um ano para identificar parceiras com o potencial de gerar o máximo impacto com seus projetos de desenvolvimento social. Para nós, é uma grande honra ter recebido inscrições de todas as partes do país, e quero parabenizar do fundo do meu coração as ONGs vencedoras por nos dar a oportunidade de realizar parcerias com elas e apoiar ideias de mudanças positivas e impactantes."

A HCL Foundation também lançou o compêndio das ONGs finalistas e vencedoras do ano passado, intitulado "Quinto estado - ONGs que transformam a Índia rural em meio ambiente, saúde e educação" ("Fifth Estate - NGOs Transforming Rural India in Environment, Health and Education").

Para saber mais, acesse www.hclfoundation.org/hcl-grant.

