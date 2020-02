Ciberpolícia do Irã prende 24 pessoas por rumores sobre coronavírus

A polícia iraniana dedicada a crimes cibernéticos prendeu 24 pessoas acusadas de propagar rumores sobre o surto do novo coronavírus no país - informou a agência semioficial de notícias ISNA, nesta quarta-feira (26).

A República Islâmica tenta conter a epidemia, que deixou 19 mortos do total de 139 pessoas infectadas em todo país, segundo dados oficiais.

De acordo com o diretor da unidade de Ciberpolícia iraniana, Vahid Majid, "24 pessoas foram detidas e entregues à Justiça, e 118 usuários (de Internet) receberam advertências".

As detenções se deram, após a criação de uma unidade para "combater a propagação de falsos rumores sobre a epidemia do coronavírus no país", afirmou Majid, citado pela agência.

"A polícia está supervisionando todas as notícias publicadas no ciberespaço do país", acrescentou.

Majid afirmou que a unidade atuará contra notícias, fotos, ou vídeos, que "contenham rumores, ou notícias falsas, que afetem a ordem pública, ou gerem alarme social".