Vários jogos do Italiano serão disputados sem torcida por coronavírus

O ministro do Esporte italiano, Vincenzo Spadafora, anunciou nesta segunda-feira (24) que vários jogos da Série A do campeonato italiano de futebol do próximo final de semana serão disputados sem a presença de torcedores, com os portões fechados. A medida é para evitar a disseminação do novo coronavírus no país.

"Seguindo as exigências do mundo do esporte e considerando que a proibição de eventos esportivos abertos ao público está mantida em seis regiões do norte da Itália, aceitamos a disputa de jogos a portas fechadas", disse Spadafora após uma reunião do gabinete de governo.

A medida afetará seis jogos, incluindo o duelo que a Juventus, líder do campeonato, contra a Inter (terceiro), no domingo em Turim.

Segundo as indicações do Ministério da Saúde, além de Juventus-Inter, as partidas que serão realizadas com portões fechados são Udinese-Fiorentina, Milan-Gênova, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Hellas Verona.

O Milan divulgou que a partida de volta das oitavas-de-final pela Liga Europa contra o búlgaro Ludogorets, marcada para quinta-feira no estádio San Siro (Milão), também será disputada sem público.

Já o encontro pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões, na qual o Nápoles vai receber em casa o Barcelona na terça-feira, não é considerado de risco, já que atualmente a área atingida pelo novo coronavírus está restrita ao norte do país.

As regiões mais afetadas pelo novo coronavírus são a Lombardia, Piemonte e Vêneto, embora há casos na vizinha Ligúria, Emília-Romanha e Friuli-Venezia Giulia.

A nova epidemia de coronavírus já afetou cerca de 230 pessoas na Itália, matando sete.

No fim de semana passado, quatro partidas da Série A do futebol foram suspensas, e a federação de rugby anunciou na segunda-feira o adiamento de todos os jogos programados para os próximos domingo e sábado.